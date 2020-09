Berlusconi positivo al coronavirus: è asintomatico e farà la quarantena ad Arcore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone del coronavirus fatto al San Raffaele dal professor Alberto Zangrillo, suo medico personale e primario dell’ospedale. Un controllo reso necessario dal soggiorno in Sardegna del Cavaliere e dai contatti con altre persone, tra cui Flavio Briatore, risultato a sua volta positivo. Berlusconi, secondo quando ha riferito lo stesso professor Zangrillo, sta bene, è asintomatico ed è nella sua residenza di Arcore in quarantena. Il presidente Silvio Berlusconi – ha detto Zangrillo – “è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali”. Secondo il direttore delle ... Leggi su secoloditalia

