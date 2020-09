Bastos: «Voglio dare il meglio di me e fare meglio dell’ultimo anno» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, Bastos ha rilasciato qualche parola ai microfoni del canale ufficiale La Lazio continua a lavorare sui campi di Auronzo di Cadore. Al termine della seduta mattutina di allenamento, Bastos si è prestato alle telecamere di Lazio Style Channel per fare il punto sulla preparazione della squadra: «Stiamo lavorando bene, seguendo le indicazioni di Inzaghi. Mi trovo bene nel 3-5-2, non cambia nulla se a destra o sinistra, cerco sempre di dare il massimo. Nell’ultima stagione abbiamo fatto molto bene, grazie ad un grande lavoro di squadra. Questo aiuta tutti noi a crescere e a lavorare di più, solo uniti si ottengono grandi risultati. Ad ottobre giocheremo poi la Champions League, speriamo di poter far bene anche ... Leggi su calcionews24

