'Xbox Series X è la console più potente e più retrocompatibile '. Frecciata a PS5 da Xbox UK (Di martedì 1 settembre 2020) Nella giornata di ieri avevamo riportato la presunta conferma da parte di Ubisoft sul fatto che PlayStation 5 non avrà la retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3, ma solo con l'attuale console PlayStation 4.Ovviamente la controparte, ovvero Microsoft, ha preso la palla al balzo per pubblicare un tweet che sembra essere una frecciatina. Il capo marketing di Xbox UK, Samuel Bateman ha scritto in un tweet: "Come promemoria, Xbox Series X verrà lanciata a novembre come la console più potente ma anche la più retrocompatibile. Ci saranno migliaia di giochi al lancio, giochi da quattro generazioni Xbox, tutti i ... Leggi su eurogamer

badtasteit : #XboxSeriesS menzionata ufficialmente dai codici dell'Xbox Game Pass Ultimate - Eurogamer_it : Frecciata di Xbox UK a #PS5: #XboxSeriesX console più potente e retrocompatibile. - DarioConti1984 : PS5 non avrà l'uscita audio ottica, come Xbox Series X - GamingTalker : Dead by Daylight uscirà su PS5 e Xbox Series X, upgrade gratis da PS4 e Xbox One per chi ha il gioco… - tech_gamingit : Il capo del marketing Xbox UK ricorda che Xbox Series X arriverà a Novembre e sarà 'retrocompatibile' -