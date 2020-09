“Vorremmo fosse un tuo scherzo”. Lutto nello sport, se ne va un grande. Una comunità intera sotto choc: “Addio, roccia” (Di martedì 1 settembre 2020) La città della Torretta, in Lutto, piange la scomparsa di Flavio Ermellino, colpito da un malore improvviso e fatale all’età di soli 55 anni. È stato uno degli uomini simbolo e dei fondatori del Rugby Savona, la cui storia è iniziata nell’inverno tra il 1983 e il 1984, con uno sparuto gruppo di ragazzi avvicinatisi allo sport della palla ovale grazie al professor D’Andrea (vecchia gloria dell’Aquila Rugby). L’atto fondativo della società avvenne in una sala della SMS Generale di via San Lorenzo, alla presenza di alcuni dei giocatori del team biancorosso, tra cui proprio Flavio Ermellino, il cui fratello, Dario, è l’attuale presidente. Nonostante la naturale conclusione della carriera sportiva, infatti, la famiglia Ermellino è comunque rimasta legata a ... Leggi su caffeinamagazine

