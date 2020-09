Verona, un batterio killer avrebbe ucciso quattro neonati (Di martedì 1 settembre 2020) Verona: il batterio avrebbe colonizzato il rubinetto utilizzato dalla Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento Ci sarebbe un batterio killer dietro la morte di quattro neonati che, tra il 2018 e i primi mesi di quest’anno, ha sconvolto l’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento (Verona). Stando alla relazione della “commissione esterna” nominata dalla Regione Veneto per far luce sul caso, e coordinata dal prof. Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università di Padova,il Citrobacter si sarebbe annidato in un rubinetto utilizzato presso la Terapia Intensiva Neonatale del Reparto, colonizzandolo anche a causa di una mancata o ... Leggi su zon

