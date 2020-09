Vasco Rossi “Io la mascherina la metto anche sulle mani” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io la mascherina la metto anche sulle mani! E pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono”. Lo dice Vasco Rossi in un post su Instagram. “A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fottere!! – prosegue – ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti. Sarà la giustizia a fargli pagare il conto… se saranno in grado di farlo… in ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza”. (ITALPRESS). Vasco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

