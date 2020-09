Total: accordo con Macquarie per eolico offshore in Corea Sud (Di martedì 1 settembre 2020) PArigi, 1 ago. (Adnkronos) - Total ha firmato un accordo di partnership con Green Investment Group (Gig), società controllata dal gruppo Macquarie, per sviluppare cinque progetti eolici offshore in Corea del Sud con un capacità cumulata potenziale superiore a 2 Gw. Lo rende noto il gruppo petrolifero francese. I partner hanno l'obiettivo di avviare le costruzione di un primo progetto di circa 500 mw entro fine del 2023. "Il nostro ingresso nell'eolico offshore in Corea del Sud fa parte della nostra strategia di sviluppo e contribuisce alla nostra ambizione di carbon neutrality entro il 2050", commenta il Ceo di Total Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Total accordo Il ligure Niccolò Bonifazio rinnova con la Total Direct Energie Cicloweb.it Il ligure Niccolò Bonifazio rinnova con la Total Direct Energie

Il suo contratto durava sino al termine del 2021 ma Niccolò Bonifazio e la Total Direct Energie hanno deciso di prolungare in anticipo l’accordo che li lega; il ligure, attualmente impegnato al Tour d ...

Business news: Mozambico, Total e governo di Maputo siglano “patto di sicurezza” per difendere progetto Gnl a Cabo Delgado

Maputo, 30 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - Il colosso petrolifero francese Total ha firmato un “patto di sicurezza” con il governo del Mozambico per proteggere il progetto da 20 miliardi di dollari di ga ...

