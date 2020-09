Terremoto a Mirandola: paura tra la popolazione. Scossa dopo le 7 (Di martedì 1 settembre 2020) paura a Mirandola per una Scossa di Terremoto che ha spaventato la popolazione nella mattina di oggi. Poco dopo le 7 la terra ha tremato e i ricordi sono volati subito al 2012. Preoccupazione in gran parte dell’Emilia Romagna e, in particolare, nel modenese. A pochi chilometri da Mirandola è stato localizzato l’epicentro di una Scossa di Terremoto che è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. A individuare il movimento tellurico è stata la Sala Sismica INGV di Roma. Una Scossa di piccola intensità, 2.4, ma che ha svegliato la popolazione del modenese e ha fatto riaffiorare i ricordi del 2012, quando due terremoti a distanza di nove ... Leggi su bloglive

