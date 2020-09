Sondaggi: Lega in calo. E Pd e M5s insieme possono battere Salvini e Meloni (Di martedì 1 settembre 2020) La Lega cala nei Sondaggi: sia quello Swg per il Tg La7 che quello Demoskopea mostrano la crisi del partito di Salvini. I Sondaggi dicono che comunque la Lega rimane il primo partito in Italia. Ma, specie se confrontiamo questi dati con quelli delle ... Leggi su blitzquotidiano

matteosalvinimi : ATTENZIONE! Non fate vedere questo video a quelli del PD o dei 5 Stelle, potrebbero deprimersi. I sondaggi veri? QU… - borghi_claudio : Ma in Italia esiste ancora qualcuno che non abbia capito che Pagnoncelli poverino svolge il lavoro per cui è pagato… - LegaSalvini : ?? #Salvini: ATTENZIONE! Non fate vedere questo video a quelli del PD o dei 5 Stelle, potrebbero deprimersi. I sonda… - CuccioloHD : RT @matteosalvinimi: ATTENZIONE! Non fate vedere questo video a quelli del PD o dei 5 Stelle, potrebbero deprimersi. I sondaggi veri? QUEST… - SesirdzijaLudi : RT @matteosalvinimi: ATTENZIONE! Non fate vedere questo video a quelli del PD o dei 5 Stelle, potrebbero deprimersi. I sondaggi veri? QUEST… -