Sfogo via radio, Charles si scusa: "Sono desolato, dovevo evitarlo" (Di martedì 1 settembre 2020) "Sono desolato per il team radio, forse avrei dovuto spegnere il microfono dopo il pit-stop. Non è stato fatto apposta". Così Charles Leclerc torna sullo Sfogo avuto via radio con il team dopo un pit ... Leggi su quotidiano

AleCat_91 : [SFOGO] AGENTE THIAGO SILVA 'NON RICORDO NEMMENO IL NOME DEL DS DELLA FI... - BasmaOuahhab_ : @LovelyGiorgia ——> inoltre sto pensando alle numerose spese mediche che farò per via del fatto che passerò tutto il… - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc si scusa sui social dopo lo sfogo via radio a Spa: Charles Leclerc si è scusato via social per l… - cbatcaselli : LO SFOGO DI UN FRUSTRATISSIMO LECLERC... POI LE SCUSE VIA SOCIAL... IL MONEGASCO AL PIT STOP HA URLATO LA SUA RABB… - Vittoriog82 : RT @_DAGOSPIA_: 'PORCA PUTTANA!'– LO SFOGO DI UN FRUSTRATISSIMO LECLERC. POI LE SCUSE VIA SOCIAL -