“Scheletro”. Justine Mattera, il fisico (atomico) non convince. Parole durissime (Di martedì 1 settembre 2020) Justine Mattera non è più solo ricordata per essere un’icona di bellezza degli anni Novanta. Attualmente la sua sconfinata passione nei confronti dell’attività fisica e delle discipline sportive l’ha consacrata, nel mondo virtuale, come una sorta di sport-influencer. Il secondo marito Fabrizio Cassata (il primo è stato Paolo Limiti, dal 2000 al 2002) ha il merito di averle fatto scoprire il ciclismo e il triathlon, oggi parti fondamentali per il quotidiano della showgirl. Anche durante il critico periodo di lockdown, la Marilyn Monroe nostrana si è dedicata ai suoi allenamenti con grande costanza. Spesso si è filmata durante quelli di spinning, organizzati via webcam. Sono diventati virali anche gli scatti che ritraevano Justine Mattera insieme ai suoi ... Leggi su tuttivip

