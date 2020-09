SBK, GP Aragon 2020 sul circuito di Teruel Round: dove vedere la gara in TV e streaming (Di martedì 1 settembre 2020) Il Mondiale della Superbike torna sabato 05 Settembre con gara-1 del GP Aragon 2020 sul circuito di Teruel Round. Il giorno dopo è in programma gara-2, come da calendario. Di seguito trovate tutte le informazioni sugli orari di gara-1 e gara-2 del Gran Premio di Aragon, oltre a dove vedere la corsa in diretta TV e streaming con e senza abbonamento Sky. Orari Superbike GP Aragon 2020 gara-1 del Gran Premio di Aragon della Superbike scatterà alle ore 14:00 di sabato 05 Settembre. L’indomani si disputerà gara-2 alle ore 14:00. dove ... Leggi su tutto.tv

