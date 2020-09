Raimondo e Sandra Vianello: un amore senza fine, come in tv (Di martedì 1 settembre 2020) Una serie che ha fatto la storia della televisione italiana: Casa Vianello. I divertentissimi sketch di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, sposati dal 1958, ci rivelavano come fosse davvero la loro quotidianità e quanto fosse genuina la loro storia d’amore segnata da litigi, momenti comici e tanto amore. Casa Vianello: la rappresentazione di un amore unico Nella serie infatti i due interpretavano loro stessi, riproponendo le loro personalità solo estremizzandole un po’: Raimondo burbero, schivo e libertino e Sandra con le sue iniziative che diventavano manie. Ogni episodio durava circa 25 minuti e la storyline era sempre la stessa: Raimondo ha quasi sempre la ... Leggi su velvetgossip

Sandra Mondaini ha mosso i primi passi della sua cinquantennale carriera in teatro non disdegnano qualche apparizione al cinema. Ovviamente iniziò subito come attrice comica e umoristica, ruolo che si ...

Era la tata di Casa Vianello, oggi a 70 anni rivela: “Raimondo era interessante, mentre Sandra…” [FOTO]

Legata indissolubilmente al personaggio della tata di Casa Vianello, Giorgia Trasselli è nata a roma nel 1950 dove ha frequentato, corsi di recitazione, danza e movimento scenico. Ecco come è diventat ...

