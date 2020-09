Quando l’amore non basta per tornare insieme: le coppie binazionali separate (ancora) dall’emergenza Coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)Durante i 56 giorni di lockdown totale molte famiglie italiane hanno vissuto il dramma della separazione. La pandemia di Coronavirus, che ha letteralmente sconvolto le nostre vite, ci ha anche messo di fronte alla distanza, alla separazione forzata da chi amiamo. Ma quello che per molti italiani è finito con l’allentamento delle restrizioni su tutto il territorio nazionale, continua invece per una particolare categoria di persone: le coppie di diversa nazionalità, dove uno dei due è cittadino extra Ue. Il movimento “Love is not tourism” “Love is not tourism“, “L’amore non è turismo”è il nome scelto dal movimento che, nelle ultime settimane, sta tentando di sollevare il problema delle coppie ... Leggi su open.online

