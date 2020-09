Porto Torres, donna muore in mare mentre fa il bagno: dramma in Sardegna (Di martedì 1 settembre 2020) Una donna si sente male mentre nuota e muore a Porto Torres, nei pressi della chiesetta di Balai in Sardegna. La trentaduenne Sara Rassu era appena entrata in acqua. La Capitaneria di Porto sotto la direzione del capitano Gianluca Olivetti ha accertato che la giovane stava prendendo il sole sulla spiaggetta di Scoglio Ricco. Un … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

