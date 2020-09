Paura a Napoli, spari nelle palazzine dello spaccio (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAlmeno tre colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’auto di proprietà di un pregiudicato. Il raid è avvenuto lunedì sera poco dopo le 23 in via Evangelista Torricelli a Pianura, periferia ovest di Napoli. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato un foro di proiettile nella portiera anteriore con la rottura del finestrino e due fori di proiettile nella portiera posteriore. Non risultano persone ferite. La vettura è intestata a Salvatore D’Anna, 55enne già noto agli archivi di polizia e ritenuto, secondo le ultime informative delle forze dell’ordine, vicino al gruppo capeggiato da Antonio Calone. Quest’ultimo, scarcerato da oltre un anno, in passato era vicino al clan Mele ma dopo i numerosi arresti e l’inizio della collaborazione della ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Paura Napoli Panico a Napoli, uomo minaccia i passanti brandendo una corda: arrestato Vesuvio Live Riapertura scuole, parla la preside di frontiera: “Senza istruzione perdiamo i ragazzi”

«Dobbiamo dire al Parco Verde che lo Stato c'è, perché noi non sappiamo come andrà a finire ma dobbiamo provare a entrare in questi meandri e dire al Covid, leggo così ti distruggo». Quando entriamo a ...

"Lacci" porta Napoli a "Venezia 77", Alba Rohrwacher nel film che apre la Mostra del Cinema

Edizione sui generis anche per la 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia e ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Internazionale delle Associ ...

