Palermo: aggiudicati lavori risanamento caserma Dalla Chiesa (Di martedì 1 settembre 2020) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - Sono stati aggiudicati dal dipartimento regionale Infrastrutture i lavori di risanamento della storica caserma ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa' di Palermo in via Vittorio Emanuele, sede del comando Legione carabinieri Sicilia. "Poco prima del lockdown - dice l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - avevamo formalizzato il decreto di finanziamento da oltre sette milioni di euro per quest'opera molto attesa Dalla città di Palermo". "Oggi, nonostante le difficoltà e i fisiologici rallentamenti dell'attività amministrativa - aggiunge -, abbiamo assegnato l'appalto lavorando in sinergia anche con la ... Leggi su iltempo

