Milano, cliente indossa una maglietta con la scritta ‘Odio Napoli’: edicolante si rifiuta di servirlo – VIDEO (Di martedì 1 settembre 2020) A Milano, nell’edicola di Molino Dorino , un edicolante si è rifiutato di servire un cliente che indossava una maglietta con la scritta ‘Odio Napoli’ Carlo, un edicolante napoletano che lavora nell’edicola di Molino Dorino a Milano, ha raccontato su Facebook d essersi rifiutato di servire un cliente che indossava una maglietta con la scritta “Odio … L'articolo Milano, cliente indossa una maglietta con la scritta ‘Odio Napoli’: edicolante si rifiuta di servirlo ... Leggi su newnotizie

LBeddini : Milano, edicolante si rifiuta di servire cliente con la maglietta 'Odio Napoli' - fabio_tiberia : RT @Yogaolic: Cliente con la maglia 'Odio Napoli': edicolante si rifiuta di servirlo e in metro a #Milano è il caos - Yogaolic : Cliente con la maglia 'Odio Napoli': edicolante si rifiuta di servirlo e in metro a #Milano è il caos… - Milan_Vidd : RT @cmdotcom: Milano, edicolante si rifiuta di servire cliente con la maglietta 'Odio Napoli': 'Mi ha lanciato uno snack in faccia' https:/… - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: Milano, edicolante si rifiuta di servire cliente con la maglietta 'Odio Napoli': 'Mi ha lanciato uno snack in faccia' https:/… -