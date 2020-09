Locatelli: "La Juve è un sogno, Pirlo il mio idolo" (Di martedì 1 settembre 2020) COVERCIANO - " Essere qui è un sogno che realizza. Sin da quando giocavo con gli amici all'oratorio ho sperato di poter vivere questa emozione e mi godo ogni allenamento. Mercato? Non penso alle voci, ... Leggi su corrieredellosport

Calciomercato Juventus, il punto sull’attacco: Edin Dzeko resta in pole position ma Luis Suarez in uscita dal Barcellona stuzzica non poco i bianconeri, chi verrà firmato dalla società? Il calciomerca ...Il mercato? Adesso mi godo il momento perché essere in Nazionale è un sogno che avevo fin da bambino, comunque è un piacere essere accostato alla Juve del mio idolo Pirlo''. È quanto ha dichiarato ...