Lazio | Jordan Lukaku | Immobile grande attaccante | come mio fratello

AURONZO DI CADORE, Belluno, - Dal ritiro di Auronzo di Cadore , Jordan Lukaku guarda con fiducia alla nuova stagione della Lazio : " Le sensazioni sono buone - le parole del difensore belga a Lazio ...

"La prossima sarà una stagione intensa e importante per la Lazio" AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) - "Le sensazioni sono buone, mi sento meglio, sto lavorando ogni giorno con continuità e sono felice di ...Per la Lazio, il primo allenamento della giornata è andato. Al termine della seduta, Jordan Lukaku ha raggiunto i microfoni di Lazio Style Radio per rilasciare qualche battuta sul momento che stanno a ...