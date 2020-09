Inter, Brozovic rimane: “A lungo in nerazzurro, amo questa maglia” (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) Marcelo Brozovic ha pubblicato pochi minuti fa un Interessante post su Instagram, nel quale il centrocampista dell’Inter annuncia di fatto la sua permanenza in nerazzurro: “Amo questa maglia e amo la città di Milano, non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro“, che prima ha anche affrontato marginalmente l’argomento degli ultimi burrascosi eventi fuori dal campo. “Per il grande rispetto che ho verso questa maglia non ho mai replicato a tutte le cose scritte nei miei confronti in queste settimane e non lo farò nemmeno ora. Penso di aver dimostrato di aver dato tutto per questa maglia, qui mi sento a casa.” Il post di Brozovic su ... Leggi su sportface

