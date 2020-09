In manette l'eroe di "Hotel Rwanda". Dalle 1.268 vite salvate al terrorismo (Di martedì 1 settembre 2020) Luigi Guelpa L'ex manager fermato a Kigali: dopo il '96 celebrato come un salvatore di orfani e rifugiati. I legali: "Manovra politica" «Nella vita si muore una sola volta, non due. Il mio messaggio di pace continuerà, anche se dovessero ammazzarmi». Peccato che, dopo aver pronunciato queste parole, Paul Rusesabagina, l'ex manager dell'Hotel Des Milles Collines di Kigali, che ha ispirato il film Hotel Rwanda, sia stato arrestato. Rusesabagina, 66 anni, è finito in carcere con l'accusa di terrorismo. «È sospettato di essere fondatore, leader, sponsor e membro di bande violente, armate ed estremiste», ha spiegato ai cronisti attoniti Mulangira Thierry, portavoce del Rwanda Investigations Office, che l'ha preso in custodia presso la stazione di ... Leggi su ilgiornale

Diventato un’icona dei diritti umani dopo il film del 2004 e premiato, tra l’altro, con la medaglia presidenziale della libertà degli Stati Uniti nel 2005 (foto), ora si ritrova in manette perché ...

