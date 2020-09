Gentiloni “Recovery Fund serve alle riforme, non è un catalogo spese” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo di fronte a una ripresa a V, siamo di fronte a una fase di rilancio delle nostre economie che è caratterizzata da un clima di incertezza. Anche l’Italia che ha reagito bene all’emergenza sanitaria, è alle prese con questa incertezza”. Così il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund.Gentiloni ha individuato tre priorità comuni: transizione ambientale, resilienza e sostenibilità sociale, transizione digitale, innovazione e competitività, ricordando che i piani nazionali “non saranno redatti a Bruxelles o ... Leggi su ilcorrieredellacitta

