Flat Tax, la gaffe di Salvini che confonde “fatturato” con “utile” (Di martedì 1 settembre 2020) Flat Tax, la gaffe di Salvini che confonde “fatturato” con “utile” Nella serata di lunedì 31 agosto Matteo Salvini era in diretta su Quarta Repubblica, su Rete 4, dove tra le altre cose ha presentato la proposta di Flat Tax al 15 per cento avanzata dalla Lega per affrontare la crisi dovuta al Coronavirus. Nel frattempo, su Twitter, i suoi social media manager pubblicavano ciò che il segretario del Carroccio diceva in tv. Peccato che, nella fretta, siano incappati in una gaffe, subito ripresa da centinaia di commenti da parte degli utenti. “Tassa unica al 15 per cento sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori. Per ripartire. Serve lasciare libertà di ... Leggi su tpi

Nella serata di lunedì 31 agosto Matteo Salvini era in diretta su Quarta Repubblica, su Rete 4, dove tra le altre cose ha presentato la proposta di Flat Tax al 15 per cento avanzata dalla Lega per aff ...

