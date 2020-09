Esclusiva: anche Schiavone nei discorsi tra Napoli e Salernitana (Di martedì 1 settembre 2020) Il Napoli sta per definire il trasferimento dell’attaccante esterno Gennaro Tutino, la trattativa è in stato molto avanzato. Nel corso dell’incontro con la Salernitana si parlerà dell’esterno Kupisz ma anche del centrocampista Andrea Schiavone, classe 1993, che potrebbe lasciare il Bari. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - Le scuole di Narni riapriranno regolarmente, secondo modelli didattici "individuati dalle direzioni scolastiche e supportati dall'amministrazione comunale nell'individuazion ...

Tuono V4 X, un nuovo gioiello firmato Aprilia Racing

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) - Aprilia, dopo il successo ottenuto da Aprilia RSV4 X, la speciale versione della supersportiva di Noale tra le piu' potenti e leggere di sempre, i cui 10 esemplari dispon ...

