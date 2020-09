E’ morto Edoardo Longarini, ex presidente dell’Ancona (Di martedì 1 settembre 2020) E’ morto Edoardo Longarini, imprenditore ed ex presidente dell’Ancona. L’annuncio della famiglia. ANCONA – E’ morto all’età di 88 anni Edoardo Longarini, imprenditore ed ex presidente dell’Ancona. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia con un comunicato senza spiegare le cause del decesso. Una perdita importante nel mondo dell’editoria e dell’imprenditoria italiana visto il suo impegno per diversi anni in questo mondo. Nelle prossime ore saranno molte le persone che andranno ad omaggiare l’uomo nel rispetto delle misure anti-Covid. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata con la famiglia che ha preferito non dare altre informazioni sulle ... Leggi su newsmondo

