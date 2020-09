**Dj morta: in corso esame geologi su cranio piccolo Gioele** (Di martedì 1 settembre 2020) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - - Sono in corso in un laboratorio di geologia a Messina i nuovi esami sui resti del piccolo Gioele. La geologa forense Roberta Somma conduce l'indagine sul cranio del piccolo ritrovatfo lo scorso 19 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Presenti anche i consulenti di parte. Gli accertamenti sono stati disposti dal Procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo. Presenti anche i medici legali nominati dal magistrato perché hanno un ruolo di coordinamento. Leggi su liberoquotidiano

Non si arrestano le indagini sulla morte di Gioele Mondello. Alle 15, presso il Dipartimento di geologia forense dell’Università di Messina, verranno effettuate altre analisi sul corpicino del bambino ...

Il giallo di Viviana Parisi, oggi gli esami sul cranio del bimbo

È in programma oggi, nel Dipartimento di geologia forense dell'università di Messina, l'esame disposto dalla Procura di Patti sul cranio e i resti di bambino trovati nelle campagne di Caronia. Obietti ...

