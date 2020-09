Campania, diminuiscono i contagi ma non i tamponi (Di martedì 1 settembre 2020) Questo il bollettino di oggi relativo ai contagi da coronavirus della Campania Positivi del giorno: 102 (*) tamponi del giorno: 5.837 * Di cui 51 viaggiatori (19 casi dalla Sardegna, 32 da Paesi esteri). diminuiscono decisamente i numeri rispetto ai giorni scorsi che è importante soprattuto in vista della prossima riapertura delle scuole prevista nel mese di settembre Totale positivi: 7.168 Totale tamponi: 425.098 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 446 Guariti del giorno: 18 Totale guariti: 4.430 (di cui 4.425 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due ... Leggi su ilnapolista

