Calcio, clausole vessatorie su biglietti e abbonamenti: 9 club di Serie A coinvolti (Di martedì 1 settembre 2020) Oggi l’associazione Codici ha depositato le memorie conclusive in merito al procedimento avviato dall‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di alcuni club di Serie A per valutare la possibile vessatorietà di clausole nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite. Sono 9 le società di Calcio militanti in Serie A che sarebbero coinvolte nella querelle relative alle possibili “clausole vessatorie” presenti nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per assistere alle partite. Si tratta di Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese, per le quali scatta il ... Leggi su sportface

marcovarini : RT @sportface2016: L'Associazione Codici chiede chei club di #SerieA coinvolti vengano sanzionate perché hanno attuato pratiche commerciali… - sportface2016 : L'Associazione Codici chiede chei club di #SerieA coinvolti vengano sanzionate perché hanno attuato pratiche commer… - CODICIassconsum : Cartellino rosso per #Atalanta, #Cagliari, #Genoa, #Inter, #SSLazio, #Milan, #Juventus, #ASRoma e #Udinese. Chiesta… - renatocattaneo1 : @Novastadio a furia di legali, supervisori, super dirigenti, clausole milionarie ecc. il calcio sta nauseando.... - GiovanniFrulla : I trasferimenti nel calcio oramai sono schiavi delle clausole -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio clausole Calcio, clausole vessatorie su biglietti e abbonamenti: 9 club di Serie A coinvolti Il Valore Italiano La Liga non concederà il transfer al Messi per andare al City gratis

La guerra aperta tra Messi e il Barça si arricchisce di un nuovo capitolo pro blaugrana. La Liga ha dichiarato, in un comunicato ufficiale, che appoggia l’Entitad catalana nella sua posizione di non c ...

Messi-City solo in caso di svincolo, ma il Barça resiste

I Citizens sono sotto l'occhio vigile del fair-play finanziario, con il cartellino da pagare l'operazione diventerebbe impossibile Lasciare Barcellona non sarà facile per Lionel Messi. Secondo il "Mun ...

La guerra aperta tra Messi e il Barça si arricchisce di un nuovo capitolo pro blaugrana. La Liga ha dichiarato, in un comunicato ufficiale, che appoggia l’Entitad catalana nella sua posizione di non c ...I Citizens sono sotto l'occhio vigile del fair-play finanziario, con il cartellino da pagare l'operazione diventerebbe impossibile Lasciare Barcellona non sarà facile per Lionel Messi. Secondo il "Mun ...