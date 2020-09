Cadavere ragazza in mare a San Benedetto del Tronto. “Forse di una ragazza straniera”. Nessuna traccia di un ragazzo che era con lei (Di martedì 1 settembre 2020) È con ogni probabilità di una ragazza originaria della Repubblica Ceca il Cadavere trovato in mare a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nella mattina di domenica 30 agosto. Il corpo delle ragazza, circa 25 anni, era stato trovato all’altezza della Riserva Sentina a poca distanza dalla foce del fiume Tronto che divide le Marche dall’Abruzzo. Al momento del ritrovamento la ragazza, piuttosto alta, capelli lunghi scuri, indossava un costume da bagno nero e orecchini. Al momento, l’ipotesi privilegiata dagli investigatori è che il corpo senza vita sia stato trasportato dalle correnti marine nel punto dove è stato recuperato. Da quanto si ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Cadavere ragazza in mare a San Benedetto del Tronto. “Forse di una ragazza straniera”. Nessuna traccia di un ragaz… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cadavere ragazza in mare a San Benedetto del Tronto. “Forse di una ragazza straniera”. Nessuna traccia di un ragazzo c… - ekuonews : Alloggiava a Martinsicuro la ragazza trovata cadavere in mare - fattoquotidiano : Cadavere ragazza in mare a San Benedetto del Tronto. “Forse di una ragazza straniera”. Nessuna traccia di un ragazz… - YouTvrs : Cadavere di una ragazza in mare: le prime ipotesi sull’identità -