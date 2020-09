Buoni segnali dalla vendemmia in Sardegna (Di martedì 1 settembre 2020) Assoenologi e Coldiretti giudicano positiva la qualità di una vendemmia che si preannuncia più abbondante dell’anno scorso. È partita da circa dieci giorni con la raccolta delle uve bianche una vendemmia che, per la Sardegna, si prospetta positiva dal punto di vista qualitativo e con oltre 100mila ettolitri di vino in più rispetto all’anno passato. Secondo i dati della sezione regionale di Assoenologi elaborati da Coldiretti Sardegna, dovrebbero essere infatti circa 472mila gli ettolitri di vino prodotti, contro i 363mila dello scorso anno. Nonostante sia la più abbondante degli ultimi quattro anni, l’associazione evidenzia che anche questa vendemmia rimarrà sotto i livelli medi dell’ultimo decennio (2009-2018), pari a 516.536 ettolitri ... Leggi su vinonews24

Ultime Notizie dalla rete : Buoni segnali Buoni segnali dal test amichevole con il Real Forte: 0-0 e un palo colpito Il Tirreno METEO PALERMO – ci saranno ancora buoni condizioni per le vacanze estive? Ecco le previsioni per Settembre

Termina la lunga fase di bel tempo e dal clima piuttosto caldo in tutta Italia e persino in Sicilia con le correnti più fresche giunte dai quadranti settentrionali. Sulla città di Palermo come in gene ...

Adidas, nel Q2 raddoppia sul web (+93%)

Secondo trimestre in flessione per Adidas. Il colosso tedesco ha archiviato il periodo con un fatturato in calo del 34% a 3,57 miliardi di euro mentre la perdita è stata di 317 milioni contro l’utile ...

