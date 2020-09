Bertolaso, schiaffi al governo e al Cts: «Scuolabus e termometri, vi dico io come risolvere i problemi» (Di martedì 1 settembre 2020) Per risolvere la questione degli Scuolabus c’era uno strumento, ma non è stato preso in considerazione. Guido Bertolaso lo dice chiaro e tondo, dando un altro schiaffo al governo. Bastava fare – dice – «quello che abbiamo già fatto, in scala ridotta, nelle aree colpite dal terremoto. Requisisci ogni mezzo in nome dell’interesse pubblico. Fra l’altro indennizzando i proprietari e gli autisti che, invece di sopravvivere con i sussidi, potrebbero tornare a lavorare». Bertolaso: «Gli esperti devono dare pareri scientifici» L’ex capo della Protezione civile lo dichiara in un’intervista a La Verità. Inoltre, agli scienziati e al Cts non spetta decidere quando e come utilizzare i termometri ... Leggi su secoloditalia

