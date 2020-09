Adriano Galliani: “Carlos Augusto mi ricorda Serginho, contenti anche per l’arrivo di Maric” (Di martedì 1 settembre 2020) Ha parlato ai colleghi di Libero Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, diversi i passaggi sul mercato: “Carlos Augusto, terzino classe ’99 mi ricorda Serginho e Berlusconi mi ha dato subito il via libera per l’acquisto dal Corinthians”. Qualche parola anche su Mirko Maric, attaccante prelevato dall’Osijek: “E’ un grande giocatore, l’anno scorso è stato il capocannoniere nel campionato croato”. Foto: Twitter Monza. L'articolo Adriano Galliani: “Carlos Augusto mi ricorda Serginho, contenti anche per l’arrivo di Maric” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

