Zodiaco: quali sono i tre segni più invadenti (Di lunedì 31 agosto 2020) L’invadenza, che brutto difetto. Ci sono segni che non riescono proprio a stare nei loro confini, sentendosi continuamente in diritto di dire la loro, questionare una decisione, richiamare a un certo comportamento, criticare e, persino, compiere scelte alle spalle del partner o dell’amico. Classico il caso di colui che, approfittando di un momento di distrazione dell’altro, prende il cellulare e cancella alcuni messaggi. “L’ho fatto per il tuo bene“, si difenderà, quando verrà scoperto. Una espressione irritante. Perché tra adulti – e a meno che non ci siano particolari turbe psichiche che rendono un individuo non autosufficiente – ognuno è padrone del proprio destino, opera con consapevolezza e senso di responsabilità le proprie scelte e capisce cosa è il suo bene ... Leggi su giornal

