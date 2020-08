Vladimir Luxuria colpo di fulmine con un ex ballerino di “Amici”: «Gennaro è molto dolce!» (Di lunedì 31 agosto 2020) L’estate 2020 sembrerebbe aver portato l’amore nella vita di Vladimir Luxuria: Gennaro Siciliano ha completamente rapito il suo cuore. Durante una lunga intervista al settimanale Nuovo, Luxuria ha raccontato di aver stretto da qualche tempo un’amicizia speciale con l’ex volto noto della settima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Vladimir e il ballerino al momento si starebbero frequentato e per ora l’intesa tra i due sembra essere vincente. Luxuria ha raccontato poi, sempre durante l’intervista a Nuovo, del loro primo incontro in Costiera Amalfitana. Un incontro casuale durante il quale sembra essere scattato il colpo di fulmine. Leggi anche –> Vladimir ... Leggi su urbanpost

QuotidianPost : Vladimir Luxuria: “Non sono proprio innamorata ma…” - Susannagr17 : Vladimir Luxuria, passione per l'ex ballerino di Amici: «Da una camera d’albergo all’altra il passo è breve»… - veracegossip : Estate in love per @vladimir_luxuria che in Costiera Amalfitana sembrerebbe aver trovato l'amore... L'articolo comp… - IsaeChia : #VladimirLuxuria sta frequentando un ex ballerino di ‘#Amici’: “Non posso dire di essere proprio fidanzata, ma…” - pacorre1 : @SanremoI Ma è vladimir luxuria!!!!?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria in bikini, la trans più famosa d'Italia conquista tutti: "Ammazza che fisico" LiberoQuotidiano.it Vladimir Luxuria colpo di fulmine con un ex ballerino di “Amici”: «Gennaro è molto dolce!»

L’estate 2020 sembrerebbe aver portato l’amore nella vita di Vladimir Luxuria: Gennaro Siciliano ha completamente rapito il suo cuore. Durante una lunga intervista al settimanale Nuovo, Luxuria ha rac ...

Vladimir Luxuria e l'ex ballerino di Amici: "Momenti speciali insieme"

Senza troppi giri di parole, Vladimir Luxuria rivela che nel suo cuore ora c'è posto per qualcuno. Ancora non parla d'amore, ma di una passione appena nata. Lui è Gennaro Siciliano, ballerino visto ne ...

L’estate 2020 sembrerebbe aver portato l’amore nella vita di Vladimir Luxuria: Gennaro Siciliano ha completamente rapito il suo cuore. Durante una lunga intervista al settimanale Nuovo, Luxuria ha rac ...Senza troppi giri di parole, Vladimir Luxuria rivela che nel suo cuore ora c'è posto per qualcuno. Ancora non parla d'amore, ma di una passione appena nata. Lui è Gennaro Siciliano, ballerino visto ne ...