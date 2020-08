UeD, sboccia l’amore. L’ex protagonista conferma il gossip ed esplode la polemica: chi è ‘lui’ (Di lunedì 31 agosto 2020) Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram in cui presenta il suo nuovo fidanzato. La giovane è stata una delle più popolari corteggiatrici della stagione 2016 di Uomini e Donne. Quando Eleonora conosce Oscar Branzani si instaura subito una grande sintonia e un feeling particolare e la fiorentina riesce in poco tempo a conquistare il cuore dell’imprenditore napoletano. La storia tra i due è stata molto apprezzata dai fan del programma, ma dopo tre anni arriva la doccia gelata. Alla loro separazione è seguita una lunga polemica sui social nella quale è intervenuta anche la sorella di Oscar, Dalila Branzani, ex fidanzata dell’attuale compagno della Rocchini. ... Leggi su caffeinamagazine

