Taranto, al “Santissima Annunziata” primo parto da donna positiva al Covid. Il neonato sta bene (Di lunedì 31 agosto 2020) Il neonato sta bene, così come è regolare il post partum. Nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto – diretto dal dottor Emilio Stola – una donna positiva al Covid-19 ha dato alla luce un bambino. È la prima volta che nella struttura sanitaria jonica si verifica un evento del genere. La paziente è giunta in Pronto Soccorso nella notte tra sabato e domenica, alle 4,30 circa. Ed è stata sistemata nell’area isolamento per l’effettuazione del pre-triage, secondo le procedure definite per rilevare i casi di positività al Covid prima dell’accesso alle strutture sanitarie. “Santissima Annunziata”, la madre ... Leggi su secoloditalia

