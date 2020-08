Rolex Daytona: l’altro esemplare di Paul Newman che batterà ogni record di vendita (Di lunedì 31 agosto 2020) Leggere insieme, in un articolo sugli orologi, due nomi così evocativi e importanti come Rolex Daytona e Paul Newman provoca immediatamente una potente scossa emotiva. Quando accade, significa che siamo di fronte a un evento molto speciale. Si va oltre il lusso e si resta a bocca aperta perché è appena stato messo in vendita un rarissimo orologio di cui sono stati realizzati solo 25 esemplari. Il suo nome? Rolex Daytona “Oyster Sotto” Paul Newman. La notizia, appena annunciata, arriva dal più prestigioso venditore di ricambi per orologi d'epoca: Eric Wind. È proprio la sua azienda, Wind Vintage, a gestire la vendita di questo Rolex Daytona ... Leggi su gqitalia

iltirreno : Uliveto Terme, l’imprenditore derubato pubblica il video del malvivente che entra in casa sua. L’appello: «Offro un… - DalilBoubakeur : Il me manque une Rolex Daytona BG. - lucaz85581764 : RT @elena_ceretti: Guarda cosa ho trovato! Rolex daytona 6265 - filosofiaracing : @harryelsocio Hombre! Un Rolex Daytona mola... - zaqwerdtrewas : RT @elena_ceretti: Guarda cosa ho trovato! Rolex daytona 6265 -

Ultime Notizie dalla rete : Rolex Daytona Rolex Daytona: l’altro esemplare di Paul Newman che batterà ogni record di vendita GQ Italia Altri due scippi di orologi di lusso in riviera

Entrambi gli episodi risalgono alla notte tra venerdì e sabato; uno dei due potrebbe essere stato messo a segno dalla banda dei Rolex.

Trova la cassaforte svuotata Via i soldi e anche il Rolex

L’imprenditore derubato pubblica il video del malvivente che entra in casa sua L’appello: «Offro una ricompensa a chi mi aiuta a recuperare il Daytona» ULIVETO TERME Tornare a casa dopo una giornata d ...

Entrambi gli episodi risalgono alla notte tra venerdì e sabato; uno dei due potrebbe essere stato messo a segno dalla banda dei Rolex.L’imprenditore derubato pubblica il video del malvivente che entra in casa sua L’appello: «Offro una ricompensa a chi mi aiuta a recuperare il Daytona» ULIVETO TERME Tornare a casa dopo una giornata d ...