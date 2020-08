Rai - Lavoro sottotraccia per Veretout: chiede almeno 3mln d'ingaggio, la Roma può venderlo (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per Jordan Veretout e la Roma potrebbe aprire ad una sua cessione se non riuscirà a vendere Amadou Diawara. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Lavoro sottotraccia per Veretout: chiede almeno 3mln d'ingaggio, la Roma può venderlo - faberskj : @nadurnet @CliffBurton8256 @3dc8 Ma dai un giornalista della Rai che fa il buffone sui social.. ciolla.. spaccaciol… - Resenzatrono : @grinz78golfer @PaPaganini la famosa disdetta per il canone RAI! ce la fai? la ciolla te la spacchiamo finche' non… - FrancescoMaide1 : @matteorenzi Ad oggi no lavoro si affitto non ho televisione,oggi e domani ho cibo,ma con bolletta luce aggiunti pi… - Anguill_S_Italy : ... Sulla riapertura delle scuole il Governo è al lavoro. Nel pomeriggio il confronto con le regioni sul trasporto… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Lavoro Maran: ''Al Genoa la miglior opportunità della mia carriera'' Rai Sport Inaugurato in porto vecchio il nuovo centro congressi di Trieste

13 milioni di euro di spesa e 13 mesi di lavoro per un'opera che parte da Esof, ma segna la rinascita dell'area Tredici mesi di lavoro, una corsa contro il tempo interrotta solo dalla chiusura forzata ...

Rai 1, un positivo nello staff, sospeso il programma 'Io e te'. Diaco si sottopone ai test: "Sono negativo"

"Fortunatamente sia il tampone che l'esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi". Pierluigi Diaco ha ricevuto i risultati degli esami cui si è sottoposto, in un ospedale di ...

13 milioni di euro di spesa e 13 mesi di lavoro per un'opera che parte da Esof, ma segna la rinascita dell'area Tredici mesi di lavoro, una corsa contro il tempo interrotta solo dalla chiusura forzata ..."Fortunatamente sia il tampone che l'esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi". Pierluigi Diaco ha ricevuto i risultati degli esami cui si è sottoposto, in un ospedale di ...