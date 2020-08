Rai, la Cuccarini fatta fuori dal M5s? C'è la prova: chi è il "potente amico" a fianco di Matano, il video che lo incastra (Di lunedì 31 agosto 2020) Lorella Cuccarini fatta fuori dalla Rai per volontà del Movimento 5 Stelle? La domanda giunta dopo l'addio alla conduzione de La Vita in Diretta, riecheggia in parecchi commenti sotto al video che ritraggono Alberto Matano, co-conduttore del programma di Rai con il quale la Cuccarini ha avuto parecchio da ridire, in compagnia di Mara Venier e niente di meno del ministro grillino per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. A riportare il dubbio che assilla i sostenitori della conduttrice accusata di "sovranismo" è Dagospia: "I fan di Lorella su Twitter non hanno dubbi: è la prova che è stato il conduttore ... Leggi su liberoquotidiano

Ewavolpones84 : RT @Fradales: @Emmanustorell @GiusCandela Ha espresso posizioni sovraniste e insieme alla Cuccarini è rientrato con il governo giallo verde… - CRISTIA76761380 : @Mauro23742329 @GiusCandela Secondo me sì,dopo che ha tenuto le parti a Lorella Cuccarini per il trattamento che le hanno riservato la Rai! - Fradales : @Emmanustorell @GiusCandela Ha espresso posizioni sovraniste e insieme alla Cuccarini è rientrato con il governo gi… - infoitcultura : Lorella Cuccarini a Lo Zecchino d'Oro ma la Rai non lo ufficializza, ecco perché - angelofavignan : RT @GalantoMassimo: Il nome di Lorella Cuccarini sulla brochure dei palinsesti Rai, presentati a luglio a Roma, c'era. E veniva indicato pe… -

