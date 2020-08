PS5 non avrà la retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3 (Di lunedì 31 agosto 2020) Durante la scorsa GDC Mark Cerny mise in chiaro che la nuova PS5 avrebbe garantito il supporto alla maggioranza di titoli PS4, tuttavia il pezzo grosso di Sony non ha mai affrontato chiaramente la questione retrocompatibilità con le altre piattaforme della famiglia Sony.A chiarire ogni dubbio arriva però Ubisoft, che ha dichiarato che PS5 non supporterà i titoli PS1, PS2 e PS3, ecco le parole della compagnia francese:"Come parte del loro processo di nuova generazione, PlayStation offre una serie di funzioni volte ad aiutarvi a passare da PS4 a PS5. I giocatori PS4 potranno affrontare in multiplayer i giocatori PS5. La funzione di retrocompatibilità sarà disponibile per i titoli PS4 supportati ma non sarà possibile verso quelli PS1, PS2 e PS3."Leggi altro... Leggi su eurogamer

