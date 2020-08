Ostia, l’uomo che voleva farsi esplodere ora è in carcere: per lui si sono aperte le porte di Rebibbia (Di lunedì 31 agosto 2020) Ad Ostia, i Carabinieri, su disposizione del Tribunale di Roma, un 59enne, con precedenti ed affetto da disturbi psichici, è stato arrestato presso la propria abitazione, in Piazza Gasparri. Il provvedimento è scaturito a seguito del comportamento tenuto dall’uomo che, il 21 agosto, si era reso autore di un incendio minacciando di farsi esplodere all’interno della propria abitazione. Solo 12 ore dopo, e dopo l’evacuazione dell’intera area circostante, i Carabinieri erano riusciti a fare irruzione nell’appartamento e a disarmare l’uomo che brandiva una bottiglia d’alcol vicino ad una bombola del gas. L’esagitato si trova attualmente recluso presso il carcere di Roma Rebibbia. Ostia, l’uomo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

