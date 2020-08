Niente mascherina in classe se si rispetta il metro di distanza (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel corso della riunione tra il governo, le regioni e i rappresentanti del comitato tecnico-scientifico, oltre alle linee guida sul trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole, si è fatta chiarezza anche su un altro aspetto molto controverso: quello delle mascherine in classe. Per il comitato tecnico-scientifico, infatti, le mascherine non dovranno essere indossate se si manterrà il metro di distanza a scuola. E questo varrà per ogni ordine e grado, senza differenziazioni. LEGGI ANCHE > Le tre condizioni delle regioni per la riapertura delle scuole: ok all’80% dei posti occupati sui trasporti pubblici Mascherine in classe, la decisione del Cts Precedentemente, c’erano stati diversi orientamenti: inizialmente si era detto, infatti, che i bambini – anche quelli ... Leggi su giornalettismo

