Nba: Kawhi Leonard, il migliore del primo turno playoff (Di lunedì 31 agosto 2020) Kawhi Leonard è il migliore del primo turno playoff trascinando i Clippers in semifinale. Altro protagonista Luka Doncic, tra i cinque migliori giocatori in Nba. Tutto su Lakers-Portland e sulla sfida ... Leggi su gazzetta

dchinellato : Su @Gazzetta_it vi racconto perché Kawhi Leonard è stato il miglior giocatore del 1° turno playoff. E poi il fenome… - massicampa3 : RT @MarcoAMunno: Il progresso dei punti a partita negli #NBAPlayoffs di Kawhi Leonard, arrivato nella NBA come specialista difensivo. #Cli… - peterkama : RT @MarcoAMunno: Il progresso dei punti a partita negli #NBAPlayoffs di Kawhi Leonard, arrivato nella NBA come specialista difensivo. #Cli… - Ste_Gualdoni : RT @MarcoAMunno: Il progresso dei punti a partita negli #NBAPlayoffs di Kawhi Leonard, arrivato nella NBA come specialista difensivo. #Cli… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: Kawhi Leonard straordinario (33-14-7) e I Clippers chiudono in gara-6 con Dallas, vinta 111-97, conquistando 4-2 la serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Kawhi Playoffs NBA: Kawhi Leonard prende il controllo, i Clippers eliminano i Mavs NBAPassion.com NBA - Clippers, un record nei playoff per Kawhi Leonard

Nella partita di ieri, la game 6 che ha permesso ai Clippers di avanzare alla semifinale di Western Conference a spese dei Dallas Mavericks, è arrivato un nuovo record nei playoff per Kawhi Leonard. E ...

Basket, playoff Nba: Doncic s'inchina ai Clippers, Denver porta Utah a gara 7

ORLANDO (Stati Uniti) - Anche i Clippers staccano il pass per le semifinali della Western Conference, dove serve invece la "bella" per dirimere la contesa tra Denver e Utah, mentre a Est le semifinali ...

Nella partita di ieri, la game 6 che ha permesso ai Clippers di avanzare alla semifinale di Western Conference a spese dei Dallas Mavericks, è arrivato un nuovo record nei playoff per Kawhi Leonard. E ...ORLANDO (Stati Uniti) - Anche i Clippers staccano il pass per le semifinali della Western Conference, dove serve invece la "bella" per dirimere la contesa tra Denver e Utah, mentre a Est le semifinali ...