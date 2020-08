Milano, ragazzo di 17 anni ferito a coltellate in strada (Di lunedì 31 agosto 2020) commenta Un ragazzo di 17 anni è stato ferito da alcuni colpi d'arma bianca in serata in via Lorenteggio, a Milano. Il giovane, riferisce il 118, è stato portato all'ospedale San Carlo, nel capoluogo ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Milano, ragazzo di 17 anni ferito a coltellate in strada #milano - Manolovilla14 : RT @Manolovilla14: CHE FIGATA VIVERE DIFRONTE AD UN HOTEL... ?? QUESTO RAGAZZO POLACCO É BISEX HA 30 ANNI ED É APPENA ARRIVATO IN VACANZA A… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, ragazzo di 17 anni ferito a coltellate in strada #milano - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Milano, ragazzo di 17 anni ferito a coltellate in strada #milano - 90Valla : RT @MediasetTgcom24: Milano, ragazzo di 17 anni ferito a coltellate in strada #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ragazzo Milano, ragazzo di 17 anni ferito a coltellate in strada TGCOM Ed Bunker, il lato B di una canaglia

Quando anni fa a Milano ebbi l’onore di presentare Ed Bunker, «il più grande scrittore di noir mai esistito» (copyright James Ellroy) nonché ex più giovane galeotto del carcere di massima sicurezza di ...

Liliana Segre: «Dopo Auschwitz mi salvarono l’amore e lo studio»

«Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d’incertezza prendete per mano l’Italia». Liliana Segre, superstite alla Shoah, si rivolge ai pi ...

Quando anni fa a Milano ebbi l’onore di presentare Ed Bunker, «il più grande scrittore di noir mai esistito» (copyright James Ellroy) nonché ex più giovane galeotto del carcere di massima sicurezza di ...«Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d’incertezza prendete per mano l’Italia». Liliana Segre, superstite alla Shoah, si rivolge ai pi ...