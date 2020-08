La febbre del Nilo in Italia: un morto e un altro paziente ricoverato in un’area già piegata dal Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) Un uomo di 80 anni è morto per febbre del Nilo all’ospedale Maggiore di Cremona. E’ quanto annunciato dalla Provincia di Cremona: la vittima era il primario di Pneumologia Giancarlo Bosio. Anche un settantenne è stato ricoverato dopo ferragosto in terapia intensiva ma le sue condizioni sono migliorate ed ora si trova in pneumologia. “Il paziente sta meglio e stiamo cominciando a pensare al programma di riabilitazione” ha spiegato aggiungendo che “quest’anno e’ il secondo ammalato di questa febbre. Purtroppo prima di lui e’ stato ricoverato un ottantenne che non ce l’ha fatta”. E non sono gli unici casi nella zona gia’ colpita da febbraio dall’epidemia di Coronavirus: diversi ... Leggi su meteoweb.eu

