Juventus, Chiellini: "Rispetto verso Sarri. E' stata un'annata complicata" (Di lunedì 31 agosto 2020) "E' stato un anno complicato, le vicissitudini esterne non hanno fatto altro che aumentare le difficoltà. Siamo stati tutti molto bravi a raggiungere lo Scudetto, sembra una cosa scontata. La speranza ... Leggi su quotidiano

L’ultima partita l’aveva giocata a Torino con la Bosnia e in vista della Bosnia, a un anno di distanza dall’ultima volta, Giorgio Chiellini torna in Nazionale. «Ed è una grande emozione. Questa maglia ...Ha parlato l’urna di Nyon: Shamrock Rovers-Milan sarà la partita valida per il secondo turno di qualificazione di Europa League. L’avventura continentale dei rossoneri parte dall’Irlanda, con un unico ...