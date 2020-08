Investito e morto sul colpo uno degli uomini più importanti del mondo (Di lunedì 31 agosto 2020) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Una morte davvero molto drammatica quella a cui è andato in contro il figlio del noto imprenditore Bruno Bonduelle. Il figlio, il 50enne Jérome Bonduelle, è infatti deceduto pochi minuti fa in seguito ad un brutto incidente stradale che lo ha visto come protagonista. L’uomo era alla guida del gruppo alimentare da anni, precisamente da quanto il padre gli aveva consegnato le redini dell’azienda. L’enorme complesso industriale è tra i più importanti per quanto concerne la produzione, l’inscatolamento e la vendita di verdure e vegetali. (Continua...) La sua scomparsa ha senza dubbio colpito particolarmente tutti i dipendenti della multinazionale, che vanta una posizione di primaria importanza per la vendita di verdure in tutto il ... Leggi su howtodofor

