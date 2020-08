India e Turchia a picco nel secondo trimestre, Pil in calo del 24% e dell’11% (Di lunedì 31 agosto 2020) Tracollo per l’economia Indiana nel secondo trimestre del 2020. Il Prodotto interno lordo ha registrato una contrazione del 23,9% a causa della chiusura delle attività dettate dalla pandemia. Nonostante le misure di contenimento la diffusione del virus appare fuori controllo con contagi giornalieri che sfiorano quota 80 mila e il totale dei casi a 3,6 milioni. Come per molti altri paesi si tratta della contrazione del Pil più forte di sempre ed è peggiore rispetto al meno 19% atteso dagli esperti. Più nel dettaglio il prodotto dell’industria è diminuito del 40%, quello delle costruzioni del 50%, l’attività di hotel e ristoranti si è contratta del 47%. Ad arginare il calo sono agricoltura e spesa pubblica. Tra i dati diffusi dall’istituto nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano

