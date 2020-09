Il punto sulle commodities 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato in rialzo dell’1,57%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del petrolio. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43,68, con il supporto più immediato individuato in area 42,92. Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,45%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,379. Protagonista il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 3,26%. La tendenza di breve del Future sul Natural Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,72, mentre il supporto ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : punto sulle Il punto sulle commodities 31 agosto 2020 Borsa Italiana Panico sull’A30 tra Nola e Palma Campania: auto perde gas, famiglia con bimbi salvata

Una lesione importante al tubo di collegamento del serbatoio del Gpl. Così la perdita è stata abbondante al punto che poteva esplodere tutto. A bordo di una Fiat Punto una famiglia napoletana di ...

Sainz: "Ferrari ha tutto. Spero che sia migliore quando arriverò"

Il madrileno della McLaren ha parlato della situazione attuale del suo prossimo team, la Ferrari, sottolineando come a Maranello non debbano mollare, perché si può recuperare terreno come ha mostrato ...

